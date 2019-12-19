Москва, , 15:39 — REGNUM Президент Владимир Путин считает, что в России продолжается антиалкогольная кампания и вводить дальнейшие административные ограничения вводить «не вредно, но нужно здесь быть крайне аккуратными». Об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

Журналист из Башкирии, рассказал, как в республике борются с алкоголем, отметив, что введено «много ограничительных мер», которые поддерживает, согласно недавнему опросу, большинство населения. Было заявлено, что в результате в этом году удалось «сохранить 100 человеческих жизней». Главу государства спросили, нужны ли более «жёсткие наказания» и ограничительные меры в рамках антиалкогольной кампании.

Президент отметил, что «последние годы проводилась и до сих пор проводится антиалкогольная кампания». Он напомнил, что недавно встречался с представителями немецкого бизнеса, где выяснилось, что «оказывается, в России употребляется алкоголя меньше, чем в Германии».

«И это результат антиалкогольной кампании», — уверен Владимир Путин.

Он также напомнил об увеличении продолжительности жизни в стране, которая «постоянно растёт».

«Безусловно, в социальной сфере это самое значимое достижение. Одной из причин является меньшее употребление алкоголя. Нужно ли, как в 70−80-х годах вводить какие-то административные ограничения? Тоже не вредно, но нужно здесь быть крайне аккуратными. Скорее всего, нужно работать по другим направлениям, разъяснять, давать возможность выбрать между различными видами алкогольной продукции, главным образом делая упор на продукцию с небольшими спиртовыми градусами», — сказал президент, напомнив, что в стране также развивается виноделие.

«Здесь есть над чем работать, не прибегая к методам полицейского характера», — заключил Путин.