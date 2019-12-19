Москва, 19 декабря 2019, 15:39 — REGNUM Президент Владимир Путин считает, что в России продолжается антиалкогольная кампания и вводить дальнейшие административные ограничения вводить «не вредно, но нужно здесь быть крайне аккуратными». Об этом глава государства заявил на пресс-конференции.
Журналист из Башкирии, рассказал, как в республике борются с алкоголем, отметив, что введено «много ограничительных мер», которые поддерживает, согласно недавнему опросу, большинство населения. Было заявлено, что в результате в этом году удалось «сохранить 100 человеческих жизней». Главу государства спросили, нужны ли более «жёсткие наказания» и ограничительные меры в рамках антиалкогольной кампании.
Президент отметил, что «последние годы проводилась и до сих пор проводится антиалкогольная кампания». Он напомнил, что недавно встречался с представителями немецкого бизнеса, где выяснилось, что «оказывается, в России употребляется алкоголя меньше, чем в Германии».
Он также напомнил об увеличении продолжительности жизни в стране, которая «постоянно растёт».