Тбилиси, , 15:38 — REGNUM Не стоит в каждом сотруднике полиции видеть врага. С таким обращением к грузинскому народу выступил 19 декабря председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили на канале «Рустави 2».

Заявление было сделано в связи накалом событий в Грузии после смерти подростка, который решил покончить жизнь самоубийством после того, как его допросили в полиции.

«Я понимаю, что у кого-то есть политические интересы, но не нужно каждого сотрудника полиции считать врагом», — сказал в своем обращении народный избранник.

Он отметил, что в Грузии есть достойные полицейские, и о них нельзя забывать. Также Сесиашвили призвал СМИ быть осторожней при освещении подобных событий и выразил надежду, что дело будет вовремя расследовано.

Как передавало ИА REGNUM, смерть 15-летнего подростка вызвала значительные волнения в обществе. С 17 декабря многие стали выходить на акции протеста, и к ним подключились оппозиционные силы. Протестующие стали обвинять сотрудников МВД в целом и дошло до стычек с полицией.

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