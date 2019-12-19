Сеул, , 15:32 — REGNUM Игроки PUBG смогут протестировать новый внутриигровой транспорт — двухместный аэроплан. Уникальное средство передвижения будет доступно с 20 по 23 декабря 2019 года, сообщалось на официальном сайте проекта 19 декабря.

https://twitter.com/PUBG_EU/status/1207602708095602688

Аэроплан будет временно доступен на PUBG Labs — тестовом сервере проекта, на котором можно испытать контент, пока ещё не добавленный в игру. Разработчики сообщают, что новый транспорт специально оборудован двумя сиденьями: одно для пилота и одно для стрелка.

Напомним, PUBG — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Его разработкой занимается южнокорейская студия Bluehole.

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