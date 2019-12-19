Москва, , 15:31 — REGNUM Заявления президента РФ Владимира Путина о логичности выходного дня 31 декабря могут привести к тому, что уже в этом году канун Нового года будет выходным днем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем без ущерба для работы и для граждан. Ранее члены фракции ЛДПР в Госдуме во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Игорем Лебедевым и главой комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославом Ниловым внесли законопроект, который вводит выходной день 31 декабря.

«Президент дал понять, что абсолютно логично сделать 31 декабря выходным, но не создавая дискомфорта тем, кто традиционно майские праздники привык отводить на дачи, огород и так далее. С этой позицией абсолютно согласен и считаю, что в данном случае речь идет о переносе как раз не за счет майских праздников, любого выходного дня — например, той же субботы, препятствующей 31 декабря. Тогда баланс рабочего времени сохраняется, увеличения не происходит, и при этом нет никакого ущерба для длинных новогодних и майских каникул. Поэтому полагаем, что та инициатива, которая была фракцией ЛДПР внесена в качестве законопроекта, имеет все шансы быть поддержанной, либо правительство уже в 2020 году должно будет изменить нормативно-правовой акт для того, чтобы зафиксированный в следующем году рабочий день 31 декабря стал выходным», — заявил Нилов.

По его словам, авторы инициативы уже обращались к премьер-министру Дмитрию Медведеву с соответствующим предложением.

«Но еще у нас остается надежда, что и в этом году все-таки перенос будет организован: уже полстраны на уровне губернаторов приняли эти изменения, но у глав регионов нет полномочий делать эти переносы — это федеральные полномочия», — отметил Нилов.