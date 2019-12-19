Париж, , 15:29 — REGNUM В национальной компании французских железных дорог (SNCF) объявили, что не могут опубликовать расписание движения поездов на 23−26 декабря 2019 года, передает BFM TV.

«Пассажиры должны быть терпеливыми. Компания предоставила план движения поездов до 22 декабря включительно. О поездах, отправляющихся 25 и 26 декабря, будет объявлено в пятницу», — говорится в заявлении компании французских железных дорог 19 декабря.

В компании также пояснили, что во время забастовок железнодорожников во Франции SNCF пытается создать график движения поездов в соответствии с вероятным количеством работающего персонала.

Известно, что только 67% пассажиров во Франции смогли получить подтверждение об отправке поезда. Оставшиеся 32% должны будут сами обменять билеты, что часто является утомительной или даже невозможной задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу социологической службы Elabe, почти две трети жителей Франции считают, что протесты должны прекратиться на время рождественских каникул.

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