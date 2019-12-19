Москва, , 15:27 — REGNUM 23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету». Об этом 19 ноября со ссылкой на соответствующее письмо Минкомсвязи сообщает «Коммерсантъ».

Операторам связи и другим ведомствам Минкомсвязи направила указания о проведении учений, которые предусмотрены законом о «суверенном интернете».

Закон об изоляции российского интернета вступил в силу 1 ноября 2019 года. В рамках учений предполагается создание спецреестра точек обмена трафика. Проводиться учения по обеспечению безопасности российского сегмента интернета будут не реже раза в год.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын заявил, что данные мероприятия станут драйвером роста для компаний, предоставляющих софт для фильтрации трафика. Их рынок увеличится до 20 млрд рублей.

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