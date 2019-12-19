Москва, , 15:28 — REGNUM В Москве усилят контроль за автомобилями без номеров в предновогодний период и во время праздников. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Московского паркинга.

Как отметили в пресс-службе, такие автомобили представляют опасность для горожан, поэтому, «согласно регламенту Антитеррористической комиссии Москвы, с 29 апреля 2017 г. они перемещаются на спецстоянки для последующей проверки правоохранительными органами».

Также в Московском паркинге призвали жителей столицы сообщать об автомобилях без номеров в правоохранительные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московский паркинг назвал улицы, с которых чаще всего эвакуируют автомобили.

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