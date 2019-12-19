Монреаль, Канада, , 15:18 — REGNUM Глава Compulsion Games Гийом Провост заявил, что следующая игра студии будет «намного лучше», чем We Happy Few. Об этом 18 декабря сообщил портал Windows Central.

Провост назвал разработку We Happy Few «тяжким учебным опытом» и отметил, что студия больше не повторит прошлых ошибок. Тем не менее глава Compulsion Games пока не сообщил никаких подробностей о новом проекте компании.

Напомним, We Happy Few — это приключенческая игра, релиз которой состоялся 10 августа 2018 года. По сюжету главный герой по имени Артур Гастингс должен сбежать из антиутопичного города Веллингтон-Уэллс, все жители которого принимают психотропные препараты.

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