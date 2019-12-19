Южно-Сахалинск, , 15:20 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о повышенном внимании к лечению онкологии в России, подчеркнул важность инициативы главы государства для Сахалина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В России объявили войну онкологии. Для этого усилят возможности медицины. Такой посыл дал глава государства на пресс-конференции. Внимание главы государства означает, что в стране появятся новые технологии, новые кадры, оборудование. И, конечно, деньги в отрасль. Для Сахалина все эти составляющие очень важны. Мы уже активно внедряем новые подходы в лечении сложнейших форм рака, привлекаем опытных врачей, оснащаем больницы. Запустили специальную программу. Ввели функцию на горячей линии «10−300» «Спроси онколога». Эти усилия должны помочь в борьбе с раком», — написал Лимаренко на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 19 декабря проводит 15-ю по счёту пресс-конференцию.