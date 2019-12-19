Нарьян-Мар, , 15:14 — REGNUM В Нарьян-Маре приступили к раздельному сбору отходов — на площадках для накопления ТКО появились емкости для платика. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Ненецкого АО.

«Сбору подлежат пластиковые ёмкости из-под воды, газировки, кваса и других продуктов. Просим жителей Нарьян-Мара и посёлка Искателей поддержать данную акцию и использовать установленные контейнеры. Это в конечном итоге положительным образом скажется на экологии нашего округа и позволит вторично использовать материал в производстве», — сообщили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца года в НАО начнет работу мусоросжигательная установка. По ожиданиям специалистов, сжиганию будет подлежать примерно 50% отходов.