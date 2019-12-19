Москва, , 15:14 — REGNUM Российский президент Владимир Путин признался в смешанном отношении к резонансному законопроекту о домашнем насилии. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря.

Президент заявил, что категорически против насилия по отношению к женщинам и детям, как и 70% российских граждан, участвовавших в опросе ВЦИОМ. Законопроект он не читал, но знаком с его содержанием со слов спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Отношение смешанное. Силой не заставишь любить», — сказал он и напомнил, что прежде «приструнить» мужчину могли месткомы и парткомы.

Законопроект о семейном насилии нужно спокойно обсудить и затем принять окончательное решение, заключил он.

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