Москва, , 15:07 — REGNUM В России за последние несколько лет число женщин от 20 до 29 лет уменьшилось на 4,5 млн человек, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве.

«Это объективные факторы, и потому нужно стремиться к повышению коэффициента рождаемости», — отметил Путин.

«Теперь за нами катится каждые 20 лет — малочисленное поколение вступает во взрослую жизнь в репродуктивный возраст. Их по определению меньше», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Росстата, по итогам 2019 года естественная убыль населения в России станет самой высокой за 11 лет, несмотря на приток мигрантов. Основная причина сокращения численности населения — снижение рождаемости почти во всех регионах.

По мнению экспертов, выбраться из демографической ямы России позволит только комплексный пересмотр государственной политики в здравоохранении, экономике и социальной сфере.

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