Новосибирск, , 15:05 — REGNUM В Новосибирской области с 2020 года будет введена региональная социальная доплата к пенсии. Её получателями станут более 102 тысяч неработающих пенсионеров региона. На её выплату направят около 2,5 млрд рублей консолидированного бюджета. Об этом на брифинге сегодня, 19 декабря, сообщил министр труда и социального развития области Ярослав Фролов.

Социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам устанавливается если совокупный доход пенсионера ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

В Новосибирской области в 2020 году он составит 9 487 рублей.

«Пенсионерам, которые являлись получателями федеральной социальной доплаты к пенсии обращаться в центры социальной поддержки населения не нужно. Региональная социальная доплата будет назначена в беззаявительном порядке по данным Пенсионного фонда с января 2020 года. Также в беззаявительном порядке доплата будет назначена детям — инвалидам и детям, получающим пенсию по потере кормильца», — уточнил Фролов.

Отметим, что социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам введена в России с 2010 года. Ранее данная мера поддержки относилась к федеральным выплатам и для её назначения нужно было обращаться в территориальные отделения Пенсионного фонда России. С 1 января 2020 года она становится региональной.