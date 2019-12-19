Москва, , 15:04 — REGNUM Россияне Владислав Дуб и Илья Лопатин отправились в Японию, чтобы передать посылку с подарками популярному геймдизайнеру Хидео Кодзиме, творчеством которого они оба увлекаются. О своём путешествии геймеры рассказали 19 декабря в паблике «Мир PlayStation» в социальной сети «ВКонтакте».

https://www.instagram.com/p/B6NGSrGHxO1/

Фанаты привезли в Японию кейс с подарками (футболка с изображением Кодзимы, плюшевый Чебурашка, ракета с надписью СССР и др.), оформленный в стиле игры Death Stranding. Они планировали вручить посылку геймдизайнеру лично на мероприятии, посвящённом четвёртой годовщине компании Kojima Productions. Однако у геймеров не получилось купить билеты на встречу.

Тогда на помощь к россиянам пришёл главный менеджер магазина фигурок Prime1, который согласился передать подарки лично Хидео Кодзиме. Геймдизайнеру так сильно понравилась посылка от фанатов, что он опубликовал фото её содержания на своей Instagram-странице.

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