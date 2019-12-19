Красногорск, , 15:21 — REGNUM В министерстве здравоохранения Подмосковья заявили о готовности обеспечить антиретровирусной терапией всех ВИЧ-инфицированных жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, в Московской области проживают 27 тыс. человек, получающих антиретровирусную терапию. Это 75% от общего числа ВИЧ-инфецированных, находящихся на диспансерном учете. Данный показатель выше общероссийского (67,1% по РФ), отметили в ведомстве.

«Законодательно человек имеет право выбора. Препараты в области есть в достаточном количестве, чтобы обеспечить лечением всех нуждающихся. Причем, все препараты предоставляются бесплатно», — пояснил главный специалист министерства здравоохранения Московской области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, к.м.н Александр Пронин.

Так, условия для получения терапии созданы в 43 горокругах Подмосковья. Дополнительно в районах лечение получают 3,2 тыс. человек, работают выездные бригады. В министерстве отметили, что работу по повышению доступности антиретровирусной терапии продолжат в 2020 году.