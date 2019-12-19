Калуга, , 15:02 — REGNUM В Калуге планируется открыть областной Дом национальностей, который должен стать объединяющим центром реализации национальной политики на территории региона, сообщает 19 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания совета по координации деятельности национальных общественных объединений при губернаторе области.

Участники совета поддержали идею создания Дома национальностей, в ходе заседания, состоялся обмен опытом проведения наиболее интересных тематических мероприятий. Так, фестиваль «Россия — наш единый дом» в Малоярославце получил всероссийский статус. За последние три года его посетили около 14 тысяч человек из субъектов Российской Федерации. Стал популярен открытый фестиваль национальных культур «Мы едины» в Обнинске. В деревне Бронцы Ферзиковского района ежегодно проходит летний лагерь «Островок добра», каждый день смены которого посвящён изучению национальных традиций местных жителей. В 2019 году в регионе состоялись фестивали «Мисс Этно», «Мистер Этно», «Юная Мисс Этно», а также Дни культуры Азербайджана, Армении, Дагестана, Молдавии, Татарии, Узбекистана и Украины. С 2009 года активно действует межнациональный устный журнал «Лад», учрежденный областным отделением международного общественного фонда «Российский фонд мира». Опыт Калужской области получил высокую оценку на всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений.

Напомним, в настоящее время на территории Калужской области проживают представители свыше 120 национальностей, которые входят в 15 национально-культурных объединений, и трудятся около 100 тысяч граждан других стран.

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