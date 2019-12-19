Москва, , 15:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции высказался о выходцах с Северного Кавказа, которые ведут себя неподобающим образом за пределами родных республик. Данная тема была затронута при ответе на вопрос журналиста Владимира Кондратьева с НТВ о демографическом кризисе в стране и, в частности, миграционных потоках.

«Жители России иногда сталкиваются с неуважением к своей культуре, истории, это касается не только выходцев из Средней Азии, но и внутренних мигрантов, скажем, уроженцев Северного Кавказа. Некоторые ведут себя так, как дома они бы себя не вели. Но это не значит, что мы должны людям запретить куда-то переезжать. Экономика требует притока мигрантов», — сказал глава государства.

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