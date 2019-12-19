Новосибирск, , 14:53 — REGNUM В декабре 2020 года Западно-Сибирская железная дорога планирует запустить в эксплуатацию два первых в Сибири электропоезда «Ласточка». Они будут курсировать между Новосибирском и Барнаулом.

«Сегодня рассматривается несколько вариантов обновления подвижного состава, в том числе как минимум рассчитываем на то, что два состава поездов «Ласточка» будут запущены примерно в это же время в следующем году между нашими столицами регионов — Новосибирском и Барнаулом», — цитирует «Континент Сибирь» начальника ЗСЖД Александра Грицая.

В сентябре 2019 года поезд совершил презентационный тур по регионам Сибирского федерального округа. Тестовые поездки подтвердили готовность инфраструктуры магистрали к курсированию электропоездов.