Неаполь, Италия, , 14:38 — REGNUM Правоохранительные органы Италии в четверг, 19 декабря, сообщили о завершении крупнейшей в последние годы спецоперации по задержанию предположительно связанных с мафиозными организациями граждан.

Всего были арестованы 334 человека, в числе которых политики (включая бывших депутатов парламента, высокопоставленных представителей партии Сильвио Берлускони и партии либералов), адвокаты, предприниматели.

В общем списке подозреваемых — 416 человек, в числе предъявляемых обвинений, помимо самого участия в противоправной деятельности мафиозной организации, убийства, отмывание денег и целый ряд других преступлений.