Москва, , 14:42 — REGNUM Двух верблюдиц, привезенных в Московский зоопарк осенью 2019 года, перевели на постоянное место жительства в вольер к более взрослой самке. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Московского зоопарка.

Зоологи опасались, что знакомство молодых самок с 24-летней верблюдицей Зухрой пройдет сложно, однако «Зухра приняла своих новых соседок — Понку и Белую», сказали в пресс-службе.

Пока что верблюды держатся на расстоянии друг от друга. Специалисты наблюдают за ситуацией.