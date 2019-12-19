Джакарта, , 14:38 — REGNUM Фестиваль кольцеобразного солнечного затмения состоится в индонезийской провинции Риау 26 декабря 2019 года, сообщает Antara.

«Мы подготовили большие очки, чтобы побить рекорд музея рекордов Индонезии (MURI). Некоторые люди смогут увидеть затмение через эти очки», — заявил регент округа Сиак в провинции Риау.

Согласно наблюдениям института космоса и авиации Индонезии, в деревне Бунсур, где пройдет фестиваль, лучше всего будет видно солнечное затмение.

Напомним, максимальную фазу кольцеобразного солнечного затмения можно будет наблюдать на Аравийском полуострове, в Индии и Индонезии 26 декабря 2019 года.