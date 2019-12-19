Москва, , 16:32 — REGNUM В первом квартале 2020 года на северо-востоке Москвы по адресу: улица Яблочкова, дом 3, строение 1. будет открыта новая поликлиника. Объект 19 декабря посетил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В следующем году жители Бутырского района смогут посещать новую современную поликлинику. Здание построено, прошу не затягивать с получением всех необходимых документов и открытием поликлиники, о строительстве которой нас просили жители», — сказал Собянин.

На данный момент большинство взрослых жителей Бутырского района столицы прикреплены к филиалу № 4 городской поликлиники № 12. Последний капитальный ремонт медучреждения проводили 25 лет назад. Дети, которые проживают в Бутырском районе, в основном прикреплены к филиалу № 3 детской городской поликлиники № 110, реальная загрузка которой превышает норму. Запуск новой поликлиники обеспечит доступность здравоохранения для местных жителей.

Новая поликлиника представляет из себя семиэтажное здание площадью 10,4 тысяч квадратных метров. Трудовые коллективы старых поликлиник полностью сохранены. В новом здании будут работать 200 человек, из них лишь 10 — недавно принятые сотрудники.

«Так что привычный коллектив, привычные врачи, но уже другой уровень — полностью оснащённое оборудование, хорошая логистика, просторные кабинеты», — отметил мэр Москвы.

Во время общения с местными жителями Собянин подчеркнул, что поликлинику удалось построить в рекордные сроки.

«У меня спрашивали про вашу поликлинику: Когда запустим? Когда переедем в новую поликлинику. Честно говоря, мы её не так долго строили. В прошлом году ее начали строить, в этом году уже закончили, в рекордно короткие сроки. И я так понимаю востребованная будет поликлиника: здесь и женская консультация, и детская поликлиника», — сообщил Собянин.

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