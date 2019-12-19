Париж, , 14:31 — REGNUM Разработчики из Dontnod Entertainment думают о создании игры Life is Strange 3. Об этом 18 декабря сообщил портал Dualshockers.

Один из креативных директоров проекта Мишель Кох отметил, что в третьей части франшизы разработчики хотели бы рассказать новую историю. Однако, по его словам, финальное решение о создании триквела будет принято компанией Square Enix.

Напомним, релиз последнего эпизода Life is Strange 2 состоялся 3 декабря 2019 года. Проект был неоднозначно воспринят как игроками, так и критиками.

Читайте ранее в этом сюжете: Закрытое тестирование «симулятора валуна» Rock of Ages 3 пройдёт в январе