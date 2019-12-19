Сантьяго, , 14:24 — REGNUM Закрытое альфа-тестирование игры Rock of Ages 3: Make & Break пройдёт с 10 по 13 января 2020 года. Об этом разработчики проекта сообщили в ролике на YouTube-канале Gematsu 18 декабря.

Для участия в тестировании игрокам необходимо оставить заявку на официальном сайте проекта. Сообщается, что за это геймеры смогут получить особые внутриигровые предметы.

Напомним, в серии игр Rock of Ages геймеры управляют огромным катящимся валуном, который должен разрушать различные постройки. В третьей части проекта появится редактор уровней и полноценный мультиплеер.

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