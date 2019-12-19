Люблин, Польша, , 14:17 — REGNUM Разработчики из Pyramid Games выпустили первый трейлер своей предстоящей игры Dinosaur Fossil Hunter. Ролик опубликовали на YouTube-канале компании 18 декабря.

В Dinosaur Fossil Hunter игроки будут заниматься раскопками в поисках останков динозавров. Релиз игры ожидается в 2020 году.

Напомним, студия Pyramid Games пока выпустила только одну игру — Alter Cosmos. Проект получил преимущественно положительные отзывы от геймеров.

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