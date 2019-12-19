Кэри, США, , 14:03 — REGNUM В многопользовательском шутере Fortnite стартовало праздничное событие под названием «Зимний фестиваль». В течение двух недель игроки будут получать тематические подарки, сообщалось на официальном сайте игры 18 декабря.

Теперь в меню игры у каждого геймера появится возможность зайти в домик Зимнего фестиваля и найти в нём один из подарков. Разработчики обещают, что за весь ивент игроки получат «две экипировки, два дельтаплана, две кирки, две обёртки и одну эмоцию».

Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва», разработанный компанией Epic Games. В нём игроки сражаются за звание последнего выжившего на постоянно-сужающейся карте.

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