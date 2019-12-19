Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Разработчики из Valve выпустили масштабное праздничное обновление для Dota Underlords. О новом контенте создатели проекта рассказали на официальной странице игры в Steam 18 декабря.

https://twitter.com/DotaUnderlords/status/1207377260858228736

С обновлением в игре появился новый лорд (герой) — похожий на моржа криминальный авторитет по имени Джул. В отличие от других лордов, этот персонаж предпочитает сражаться на передовой и может буквально «катить бочку на врагов».

Помимо этого, разработчики ввели в Dota Underlords новые предметы и изменили длину соревновательных матчей. Теперь они их продолжительность составляет, в среднем, 30 минут.

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