Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Правоохранительные органы Северной столицы задержали мужчину, напавшего на инспектора ДПС и пытавшегося сломать ему палец. Об этом сообщает 19 декабря пресс-суда ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение на сотрудника ДПС произошло в Красносельском районе в среду, 18 декабря, у дома 225 по проспекту Народного Ополчения, когда полицейский составлял на водителя административный протокол по части 6 статьи 12.19 КоАП РФ («Нарушение правил остановки и стоянки»).

42-летний нарушитель схватил за руку сотрудника ДПС, попытался сломать ему палец и нанес несколько ударов.

«Сотрудник полиции после оказания медицинской помощи продолжил несение службы», — говорится в сообщении.

Следователями Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти».

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательстве о явке.