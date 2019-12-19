Ярославль, , 13:45 — REGNUM В Ярославской области изменяются условия получения ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей. Проект закона об этом внес исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Степаненко.

Ярославская областная дума

Проект закона ужесточает требования к получению выплат. Если сейчас на них имеет право семья, если ее доход на члена семьи ниже среднедушевых денежных доходов населения Ярославской области. На данный момент эта сумма составляет около 27 тыс рублей в месяц. После принятия дохода порог будет определять два минимальных размера оплаты труда — это около 23 тысяч рублей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, изменение вызвано требованиями федерального закона, так как эта выплата финансируется из федерального бюджета.

19 декабря изменения обсудил комитет по социальной политике Ярославской областной думы. Как рассказал депутатам заместитель директора департамента социальной политики Ярославской области Дмитрий Аминов, снижение порога не повлияет на социальную защищенность многодетных, так как таких богатых семей почти нет. Аминов на вопрос депутатов не смог пояснить, сколько именно семей потеряют право на выплаты на третьего ребенка.

В итоге комитет по социальной политике поддержал предложение и.о. губернатора. Закон планируется принять на внеочередном заседании Ярославской областной думы 23 декабря.

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