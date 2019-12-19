Москва, , 13:45 — REGNUM Российский президент Владимир Путин раскритиковал сторонников идеи о том, что Ленинград во время Великой Отечественной войны стоило сдать нацистам. Об этом он заявил во время пресс-конференции 19 декабря.

«Вы придурки? Вас бы уже не было», — заявил он.

Российский лидер напомнил, что немецкие документы включали планы по переселению большей части славян за Урал, на северные территории. Часть населения планировалось отправить на работы. Речь шла только о сохранении восточнославянских этносов.

Путин также добавил, что лидеры стран СНГ совершат ошибку, если не приедут на празднование 75-летия Победы в Москву.

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