Нур-Султан, , 13:44 — REGNUM Руководитель департамента государственных доходов (ДГД) по Атырауской области подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе агентства Казахстана по противодействию коррупции.

В ведомстве уточнили, что чиновник подозревается в получении $3 тыс. от руководителя управления администрирования косвенных налогов ДГД за продвижение по службе и общее покровительство.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Нур-Султане был задержан секретарь маслихата (представительного органа власти) столицы Казахстана. Он подозревается в коррупционном преступлении в рамках реализации проекта линии легкорельсового транспорта.

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