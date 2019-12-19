Воронеж, , 13:41 — REGNUM Мероприятие к 140-летию со дня рождения Сталина в Воронеже перенесли на новую, уже четвёртую по счёту площадку — по последним данным, торжество состоится 20 декабря в 17:00 в ДК Железнодорожников.

Как пояснили представители КПРФ, решение о проведении мероприятия в университете инженерных технологий отменили после звонка ректору из Минобразования, сообщают «Вести-Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, изначально мероприятие к юбилею Иосифа Сталина намеревались провести 21 декабря в Доме актёра. Однако это решение вызвало негодование со стороны актёров и театральной общественности. Затем мероприятие перенесли на 20 декабря в Театр оперы и балета. Но затем пришлось сменить и эту площадку — на университет инженерных технологий. Теперь торжество планируется провести в ДК Железнодорожников.