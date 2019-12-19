Монровия, , 13:43 — REGNUM Профсоюз государственных служащих Либерии, насчитывающий 73 000 человек и представляющий государственных служащих низшего уровня, включая учителей, отменил забастовку, связанную с оплатой труда и выплатой льгот, которая началась в понедельник, 16 декабря. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление главы профсоюза.

Лидер профсоюза Мойба Джонсон сообщил журналистам, что решение было принято после консультаций с религиозными чиновниками и высокопоставленными государственными служащими. Профсоюз также намерен заключить договоренность с правительством, отмечают журналисты.

Джонсон также заявил, что государственные служащие возвращаются на работу, хотя переговоры еще продолжаются.

Как отмечают репортеры, к забастовке в значительной степени присоединились госслужащие во всей Либерии. На фоне выступлений были закрыты все школы страны. Напомним, что многим государственным служащим не платили в течение нескольких месяцев, и забастовка подтолкнула правительство выплатить им октябрьские зарплаты.

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