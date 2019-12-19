Омск, , 13:38 — REGNUM Распространение двухпроцентной ипотеки на сибирские регионы в принципе возможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «АИФ в Омске» Ольги Коробовой.

Однако для этого властям необходимо посмотреть, насколько популярной будет льготная ипотека в регионах Дальневосточного Федерального округа.

«Нам нужно посмотреть, как это пойдёт на Дальнем Востоке, сколько это будет стоить, какое количество людей будет обращаться за этой мерой поддержки, подсчитать бюджетные расходы, и на ясном глазу принимать дальнейшие решения», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, льготная ипотека под 2% годовых была внедрена в регионах ДФО по поручению Владимира Путина. Однако местные жители выразили недовольство тем, что оно распространяется только на молодые семьи.

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