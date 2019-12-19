Красногорск, , 13:40 — REGNUM В Подмосковье на областные маршруты вышли первые 20 «новогодних автобусов» с поздравлениями от жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мострансавто.

Автобусы, салоны которых оформлены поздравлениями, появились в 19 горокругах региона. К концу декабря 2019 на областных маршрутах появятся 60 таких машин.

Для украшения пассажирского транспорта жители региона прислали свыше 100 поздравлений из 56 муниципалитетов. Их печатают на открытках и размещают по 6−8 открыток в каждом автобусе.

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