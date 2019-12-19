Москва, , 13:35 — REGNUM Ранее Конституция РФ была идеологизирована. Идеология была одна — идеология коммунистической партии, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.

«И был один из пусковых крючков развала единого государства, потому что партия стала трещать изнутри и за ней посыпалась вся страна.

Идеология в современном демократическом государстве возможна только одна — патриотизм. В самом широком хорошем этого слова.

Это должно быть деполитизировано и направлено на укрепление внутренних основ российского государства», — сказал Путин.

Читайте также: Путин: Газовая война России и Украины — чувствительная тема