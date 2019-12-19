Тбилиси, , 13:38 — REGNUM Следователю тбилисского отделения полиции Мариане Чолоян, которую задержали по делу о 15-летнем подростке, покончившем жизнь самоубийством, 19 декабря предъявили официальное обвинение. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, обвинение предъявили Чолонян в Кавказском медицинском центре. Ранее ее госпитализировали во время допроса по данному делу из-за ухудшения состояния задержанной.

Также сообщается, что пока судом не выбрана мера пресечения задержанной на время следствия. Заседание по данному вопросу должно состояться завтра, 20 декабря.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Теона Гвазава, адвокат задержанного следователя, заявила, что ее подзащитную подозревают в неправомерном давлении на подростка во время допроса по делу о хулиганстве. После двух допросов мальчик решил свести счеты с жизнью и от полученных травм скончался, пролежав в коме несколько дней.