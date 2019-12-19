Чебоксары, 19 декабря 2019, 13:26 — REGNUM В Чувашии начались проверки по выявлению фактов распространения и употребления никотиносодержащей продукции (снюсов). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В республиканской прокуратуре отмечают, что в ходе проверок, к которым будут привлечены заинтересованные ведомства, будут выявляться факты реализации снюсов, и дана оценка законности действий.
Как сообщало ИА REGNUM, в России идёт активное обсуждение популярности табачных смесей. Медики говорят, что снюс гораздо опаснее обычных сигарет — смесь может привести к выпадению зубов и заболеванию дёсен, онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов. Отмечается, что в числе основных потребителей — школьники.