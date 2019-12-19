Чебоксары, , 13:26 — REGNUM В Чувашии начались проверки по выявлению фактов распространения и употребления никотиносодержащей продукции (снюсов). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В республиканской прокуратуре отмечают, что в ходе проверок, к которым будут привлечены заинтересованные ведомства, будут выявляться факты реализации снюсов, и дана оценка законности действий.

«Особое внимание будет уделено установлению фактов розничной и оптовой торговли никотиносодержащей продукцией, а также ее употребления на территориях образовательных организаций. Всем выявленным фактам будет дана оценка», — говорят в ведомстве, отметив, что в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в России идёт активное обсуждение популярности табачных смесей. Медики говорят, что снюс гораздо опаснее обычных сигарет — смесь может привести к выпадению зубов и заболеванию дёсен, онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов. Отмечается, что в числе основных потребителей — школьники.