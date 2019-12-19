Москва, , 13:24 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что указов о награждении Героем России просто так не подписывает.

Говоря про первого президента Чечни Ахмата Кадырова, глава государства отметил, что он сам пришел к нему, не сдаваться, а пришел, чтобы выстроить отношения с Москвой.

«Он рассказал, что исламские страны начали подчинять Чечню своей воле. И понял, что будет лучше с Россией. Погиб от рук террористов и за Россию», — сказал Путин про Ахмата Кадырова, подчеркнув, что просто так указов о награждении Героем России не подписывает.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. Традиционным местом встречи главы государства с журналистами стал Центр Международной торговли в Москве.

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