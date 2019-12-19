Омск, , 13:24 — REGNUM Власти намерены в полном объёме реализовать меры поддержки демографии на Дальнем Востоке, после чего их будут распространять на другие регионы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из Омска Ольги Коробовой.

«Что касается Зауралья, мы видим ситуацию, мы понимаем и часть мер поддержки в области демографии уже сейчас будем распространять. Это касается поддержки семей с детьми, прежде всего тех, в которых рождается третий ребёнок», — отметил президент.

Добавим, что омский журналист сообщила главе государства, что из сибирских регионов жители также бегут в «безразмерную» Москву. Как сообщало ИА REGNUM, ранее массовый отъезд омичей на заработки в другие регионы назвали катастрофой. Из-за этого региональный бюджет потерял порядка 7 млрд рублей.

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