Киев, , 13:26 — REGNUM Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник официально внесён в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сообщило 19 декабря издание «Главком».

По данным журналистов, основанием для внесения стало решение Ровенского апелляционного суда, который отказался отменить решение суда первой инстанции, признавшего Сытника виновным по статье «Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков».

Глава НАБУ также обязан будет заплатить штраф в размере 3400 гривен ($145).

Следствие доказало, что в конце 2018 года Сытник дважды арендовал дома в охотничьих угодьях Ровенской области. Аренду домов оплачивал его знакомый, которому владельцы домов сделали «скидку» в размере 70%.

«Сытник должен быть немедленно уволен, поскольку, согласно закону, не имеет права занимать госдолжность», — прокомментировал ситуацию бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в своём Telegram-канале.

Журналист Василий Апасов отметил, что антикоррупционный комитет Верховной рады пытается оставить Сытника на должности:

«Оказывается, закон гласит, что человек «коррупционер» не может претендовать на должность, а вот если его признали «коррупционером» на должности, то увольнять его не обязаны», — рассказал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности.

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