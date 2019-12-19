Кемерово, , 13:20 — REGNUM Работники шахтоучастка «Октябрьский», который входит в состав шахты «Заречная», остались без воды от местного водоканала. Причина отключения — задолженность предприятия перед коммунальщиками, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на свой источник в системе ЖКХ Полысаева.

Задолженность превысила 500 тысяч рублей.

При этом отмечается, что шахтёры после смены вынуждены мыться водой из резервуаров — по сути, технической водой.

«По поводу её чистоты особых сомнений нет. Достаточно просто налить её в тазик и дать отстояться, чтобы на дне появилась взвесь», — прокомментировал работник шахтоучастка «Октябрьский».

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