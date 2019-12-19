Яунде, , 13:20 — REGNUM Трое камерунских ученых находятся в больнице после того, как полиция якобы избила их во время акции протеста в столице страны, Яунде. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение местных СМИ.

Другая протестующая, 45-летняя женщина, по сообщениям СМИ, также была доставлена в больницу.

По информации журналистов телерадиокомпании, они были частью группы из примерно 200 кандидатов наук, протестовавших против того, что им не предоставили работу в государственных университетах страны.

Они добавили, что в надежде получить должности они бесплатно работали в государственных университетах в течение нескольких лет.

Их официальный представитель Нанан Герман заявил, что принятые на должности сотрудники университетов имеют меньшую квалификацию. Протестующие ученые потребовали, чтобы им предоставили рабочие места в государственных университетах страны.

Министр высшего образования Камеруна Жак Фэйм Ндонго пообещал разобраться с их жалобами, но настоял, что назначения были произведены исключительно из учета заслуг каждого кандидата.

Некоторые из протестующих начали голодовку в штаб-квартире министерства, обещая оставаться на месте, пока правительство не предложит им работу, отмечают репортеры.