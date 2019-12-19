Цхинвал, , 13:27 — REGNUM Военнослужащие из Южной Осетии нередко переходят на службу в ряды Российской армии. Об этом на брифинге в Цхинвале рассказала глава госкомитета (министерства) информации и печати республики Мария Котаева, 19 декабря сообщает агентство «Рес».

"Хочется отметить, что за последние годы более 500 югоосетинских военнослужащих перешли на службу на 4-ю российскую военную базу, которая дислоцирована на территории республики», — сказала глава минпечати.

Она отметила, что службу в Российской армии многие предпочитают в связи с тем, что там военнослужащие получают профессиональную подготовку и более высокое денежное довольствие. Котаева отметила, что подобная практика имеет военное и социально-политическое значение.

Стоит отметить, что, согласно Договору между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции, подписанному в марте 2015 года, страны договорились о проведении согласованной внешней политики и создании единого пространства обороны и безопасности.