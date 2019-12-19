Москва, , 13:27 — REGNUM На территории «Москва Сити» началось строительство самой высокой в Европе жилой башни. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Высота новой жилой и офисно-торговой башни в Европе составит более 400 метров (103 этажа). Работа на объекте ведется в круглосуточном режиме и идет по графику.

Башня «1 Tower» строится вдоль первого Красногвардейского проезда. В здании обустроят собственный детский сад, фитнес-зона с бассейном, офисные блоки, трёхэтажный подземный паркинг, а также рестораны, кафе, салоны и магазины на первых этажах здания.

При строительстве башни будут использовать «инженерные технологии последнего поколения: современное тепловое и насосное оборудование ведущих производителей, установки поддержания давления в автоматическом режиме, энергоэффективные системы отопления, вакуумная система сбора мусора и другие», говорится в сообщении.