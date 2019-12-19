Чебоксары, , 13:04 — REGNUM В столице Чувашии определили специальные площадки, с которых в новогоднюю ночь можно будет запускать салюты. Всего таких территорий — 55, сообщили ИА REGNUM в мэрии Чебоксар.

В канун праздников городские власти определили места, где использование пиротехники разрешено официально. Для любителей «позажигать» в новогоднюю ночь выделили 55 специальных площадок — в основном это пустыри, стадионы, открытые территории в скверах и парках.

МЧС России рекомендует заранее уточнить, где находится ближайшая площадка, чтобы можно было запускать там фейерверки после боя курантов.

«Ракета, или пиротехнический заряд из батареи, может запросто залететь в окно, разбив его, либо упасть на припаркованную рядом машину. Одним словом, палить фейерверки абы где категорически не следует», — напоминают чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии запланировано проведение более 5 тыс. новогодних и рождественских мероприятий, в которых, по расчётам чиновников, ожидается участие 800 тыс. человек. Одно из основных мероприятий — республиканская ёлка, которая традиционно состоится в чувашском государственном театре оперы и балета.

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