Седжон, Южная Корея, , 12:57 — REGNUM Соглашение об открытии исследовательского центра по развитию «электронного правительства» подписали представители Национального агентства проектного управления при президенте Узбекистана и министерства государственного управления и безопасности Южной Кореи, сообщили в пресс-службе узбекистанского агентства.

Узбекистанская делегация посетила Седжон 17 декабря. В рамках подписанного соглашения корейская сторона на безвозмездной основе выделит $2 млн для развития электронного правительства в Узбекистане. Кроме того, в течение трех лет на постоянной основе в созданном центре будут работать три высококвалифицированных сотрудника.

Официальная церемония открытия центра в Ташкенте запланирована на январь 2020 года. Сотрудники центра будут оказывать экспертную поддержку в развитии электронного правительства на основе опыта Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, 18−21 апреля 2019 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил с официальным визитом Узбекистан. Стороны подписали двусторонние соглашения на $12 млн.

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