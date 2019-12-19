Ростов-на-Дону, , 12:53 — REGNUM В Ростовской области в преддверии 75-летия Великой Победы состоится акция «Моя Победа». Её участники создадут видеоролик об участии родных и близких в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Важно участие каждого в сохранении исторической памяти. Для вас таким первым шагом станет проведение этой акции», — обратился к ученикам школы № 9 ростовский губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Ростовской области проживает более 29 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, из них около 1,5 тыс. человек — фронтовики.