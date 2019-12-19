Москва, , 12:59 — REGNUM В работе поисковой системы Google наблюдаются проблемы. Об этом 19 декабря сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернет ресурсов.

Также отмечается, что с жалобами на перебои в работе Google чаще всего обращаются пользователи из Турции, Болгарии, Греции, Великобритании, Нидерландов, а также Ирака. В России проблемы в работе поисковика зафиксированы преимущественно у жителей Москвы.

При этом указывается, что пользователи испытывают проблемы со входом в свою учетную запись (61%) и с работой поисковика (39%).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в некоторых районах Нью-Дели произведено временное отключение мобильной связи и интернета, которое связано с предстоящими акциями протеста против нового закона о гражданстве.