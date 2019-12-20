Хабаровск, , 08:43 — REGNUM Три фигуранта дела о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском останутся под арестом до марта 2020 года. Такое решение принял Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре, передают 20 декабря «Вести».

Под стражей останутся владелец горнолыжного комплекса «Холдоми» Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов. Для сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева, который отвечал за надзорную деятельность в Солнечном муниципальном районе, продлён домашний арест. Защитники фигурантов намерены обжаловать решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в детском лагере под Хабаровском произошел пожар, в котором погибли четыре ребёнка. Выяснилось, что в детских палатках работали электрообогреватели, из-за одного из них и произошла трагедия. По версии следствия, организаторы отдыха проявили преступную халатность, а проводивший проверку сотрудник МЧС не добился устранения нарушений.

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